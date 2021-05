Vítor Campelos: «Queríamos terminar a época com uma vitória»

O Chaves de Vítor Campelos despediu-se da atual edição da Liga Sabseg com uma derrota (3-1) na deslocação ao terreno do Arouca, equipa que irá disputar o playoff de acesso à Liga NOS frente ao Rio Ave, um resultado que não era o pretendido pela formação flaviense.





"Queríamos terminar a época com uma vitória, preparámos o jogo para isso. Quando cheguei a Chaves senti necessidade de dar confiança aos jogadores e dizer que todos teriam o mesmo tratamento, mas que uns teriam que jogar mais do que outros, mas dei a palavra de que todos iriam jogar, por isso a estreia do Calasan e do Samu", afirmou o técnico."Tivemos algumas oportunidades após o 1-1 para marcar, ao intervalo falámos que teríamos de trocar a bola e esperar pelo momento certo para criar oportunidades de golo, alertei para evitar faltas desnecessárias perto da área e foi assim que sofremos o segundo golo. Fomos mexendo, mas não conseguimos chegar ao empate. Parabéns ao Vizela pela subida, foi meritória, e boa sorte para o Arouca nestas duas jornadas que vão disputar do playoff.""Desde que cheguei senti um carinho muito grande das pessoas, apesar de não termos adeptos no estádio, a estrutura apoiou-me desde que cheguei. [Sobre o futuro] sinto-me bem em Chaves, vamos ter oportunidade em falar, as pessoas [do clube] também já demonstraram vontade em falar e vamos ver o que vai acontecer", terminou.