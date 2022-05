Vítor Campelos: «Resta-nos encarar o playoff com todo o otimismo e dedicação»

Vítor Campelos, treinador do Chaves, garantiu este domingo que a equipa vai disputar o playoff frente ao Moreirense com "todo o otimismo e dedicação"."Jogo complicado? É verdade. Estávamos mais do que avisados que o Rio Ave ia entrar forte. O lado emocional era muito importante, tínhamos de entrar concentrados, mas acabámos por sofrer um golo. Depois mostrámos que somos uma das melhores equipas, das que pratica melhor futebol. Tivemos uma ou outra situação para relançar o jogo mas não conseguimos. Depois da expulsão ficou muito mais complicado. Parabéns para o Rio Ave e para o Casa Pia. A nós, resta-nos continuar a trabalhar e encarar os jogos que faltam do playoff com todo o otimismo e dedicação. Quem viu o jogo e assistiu ao jogo, viu que controlámos e tentámos chegar ao golo, já sabíamos que íamos chegar contra uma equipa que defende bem, com duas linhas. A bola que enviámos à barra ia deixar o Rio Ave intranquilo [caso entrasse]. Creio que iríamos disputar o jogo até ao fim, mas é o futebol e temos de pensar no próximo jogo", explicou no final do jogo com o Rio Ave, que a equipa de Vila do Conde ganhou por 3-0.