Vítor Campelos sente o plantel confiante: «Queremos brindar os adeptos com três pontos»

O Chaves tem pela frente o desafio de receber o Trofense, num momento em que a massa associativa dos flavienses exige mais e melhor dos elementos de Vítor Campelos.





O treinador dos transmontanos está concentrado em manter um registo positivo dentro de portas e garante que a equipa vai lutar para voltar a vencer. "Queremos dar continuidade aos bons resultados em casa, principalmente devido à ultima derrota. Temos respeito pelo nosso adversário, apesar de querermos fazer um bom jogo e brindar os nossos adeptos com três pontos", revelou o técnico de 43 anos.O plantel flaviense tem tido alguns problemas físicos e tem pelo menos três elementos em dúvida para enfrentar a formação da Trofa. São eles Obiora, Bruno Teles e Juninho, que estiveram a realizar tratamento no treino de ontem, tal como noticiamos na nossa versão impressa. Nesse sentido, Kevin Pina e Bruno Langa tem preenchido as vagas a médio defensivo e a lateral esquerdo, respetivamente, embora as dificuldades do ritmo exibicional sejam visíveis.Assim, Vítor Campelos deixou ainda uma breve análise ao estado mental dos seus elementos. "Sinto o plantel confiante para amanhã. Vai ser uma partida de exigência máxima, mas estou ciente e convicto de que vamos fazer uma boa exibição", disse o líder dos valentes transmontanos.