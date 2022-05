Vítor Campelos: «Sinto os jogadores confiantes apesar de haver um nervoso miudinho»

O Chaves chega à penúltima jornada do campeonato no 2º lugar da tabela, mas Vítor Campelos vincou a necessidade de o embate com o E. Amadora ser encarado sem euforias."Faltam dois jogos para o término do campeonato, mas há muito que digo que é jornada à jornada. Assim, o nosso foco está nesta jornada, vai ser um jogo difícil como são todos na 2ª Liga. Teremos de ser um Chaves no nosso melhor nível, concentrados, focados e humildes para levarmos a melhor sobre o nosso adversário. Será o nosso último jogo em casa e gostávamos de ter o apoio dos nossos adeptos", começou por referir o técnico.O timoneiro dos flavienses descreveu ainda o atual estado de espírito do plantel: "Sinto os jogadores confiantes apesar de haver um nervoso miudinho devido à posição que ocupamos. No entanto, estão muito crentes no que temos vindo a fazer e amanhã vamos entrar em jogo com confiança".O início do encontro está agendado para as 11 horas deste domingo.