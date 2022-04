Vítor Campelos: «Só um Chaves de grande valor poderá levar de vencida o Nacional»

Depois de ter voltado a escorregar, pelo segundo jogo consecutivo, numa encontro fora de casa, Vítor Campelos quer aproveitar o regresso ao Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira para somar nova vitória na luta pelos lugares de subida de divisão."Jogamos novamente em casa e quero deixar o apelo aos nossos adeptos, porque o apoio deles é extremamente importante, com eles somos muito mais fortes, pelo que esperamos uma forte adesão nas bancadas", começou por dizer o técnico.Frente a um Nacional já atrasado em relação dos lugares de subida, Vítor Campelos espera, ainda assim, as dificuldades habituais de um jogo nesta fase da época: "É um jogo que se perspetiva difícil, como todos estes jogos da segunda liga. Vamos defrontar um adversário que, desde o inicio da época, se afirmou como um dos candidatos à subida de divisão, por isso sabemos que só um Chaves de grande valor e ao seu melhor nível é que poderá levar de vencida este oponente. Claro que temos de ter muito respeito, mas com toda a certeza, vamos fazer tudo para ficar com os três pontos."O Chaves recebe o Nacional este domingo, pelas 14 horas.