A viver a melhor fase da temporada, já que leva três vitórias consecutivas, o Chaves defronta, esta segunda-feira, o Estrela da Amadora. Na antevisão do encontro, Vítor Campelos sublinhou a importância de a sua encarar a partida com os índices de concentração no máximo."É mais um jogo da 2ª Liga e, tal como venho repetindo, será um jogo competitivo. Vamos a um campo tradicionalmente difícil, mas preparámos bem o encontro e estamos confiantes. Esta partida vai exigir concentração máxima do primeiro ao último minuto e só um Chaves no seu melhor poderá levar de vencido este Estrela da Amadora", referiu o técnico.Para este jogo, Vítor Campelos não vai poder contar com os lesionados Bruno Teles, Juninho e João Correia.