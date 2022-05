Vítor Campelos: «Temos uma final e vamos encará-la como se estivesse 0-0»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Correia: «Somos de primeira»



"A equipa, os adeptos, toda a gente deu um espetáculo do caraças. Temos de ir o mais rápido possível para a Primeira Liga, porque somos de primeira. Agora é pensar no segundo jogo. Vai ser difícil, mas vamos fazer tudo para trazer a vitória. Golo? É mais um golo, é muito trabalho. É fruto de uma semana inteira de trabalho. É sempre bom marcar golos, mas acho que o mais importante á vitória e vamos continuar e tentar ganhar o próximo jogo."

Vítor Campelos mostrou-se feliz pelo resultado ( 2-0 ) que deixa o Chaves na liderança do playoff de subida à Liga Bwin mas garantiu que nada está garantido antes de começar a segunda mão com o Moreirense."Temos uma final para a semana. Este jogo já passou, estamos contentes, mas temos de encarar o próximo jogo como se estivesse 0-0. São duas mãos, este já passou e temos de encarar o próximo como se estivesse 0-0. Vai ser competitivo, decidido nos pormenores, terá de haver superação para fazermos um resultado que nos possa dar o que sonhamos. Temos passado bastante confiança. O resultado da passada semana teve peso. Os primeiros dias foram difíceis, mas esta equipa tem qualidade, é equipa de trabalho e caráter. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa com valor, mas tínhamos de estar confiantes. Preparámos bem o jogo, mas este jogo já passou. Agora temos uma final e vamos encarar como se estivesse 0-0", frisou em declarações à Sport TV.