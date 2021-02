Vítor Campelos: «Tenho a ambição de ajudar este clube histórico a atingir os seus objetivos»

Apresentado como treinador do Chaves na passada quinta-feira, Vítor Campelos revelou um discurso ambicioso na sua primeira intervenção enquanto timoneiro dos flavienses.





"Estou muito contente e tenho uma ambição muito grande de ajudar este clube histórico a atingir os seus objetivos. Tenho pena que não possamos ter a força dos nossos adeptos, todos sabemos que o Chaves tem uma massa adepta fantástica", começou por referir Vítor Campelos aos meios do clube.O Chaves enfrenta o Benfica B este domingo e Vítor Campelos aproveitou para fazer a antevisão do encontro: "É uma das 15 finais que temos até ao final da época e é importante começarmos com o pé direito. Sabemos que vamos enfrentar uma equipa bastante jovem e com qualidade, mas temos de ser ambiciosos e entrar com toda a determinação. Queremos fazer um bom jogo, alcançar um bom resultado e terminar esta viagem, que já vai a mais de meio, da melhor forma".Neste momento, o Chaves ocupa o 5º lugar da tabela classificativa, somando 30 pontos.