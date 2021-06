Vítor Campelos: «Vamos ser a extensão dos nossos adeptos»

Ainda com o plantel a 'meio gás', o Chaves continua a preparar a temporada 2021/22. Em declarações aos órgãos de comunicação social presentes no treino desta terça-feira, Vítor Campelos revelou o desejo de ver o clube fazer uma campanha positiva.





"Vai ser um campeonato extremamente competitivo. Há equipas que vão apostar muito forte para subir, nomeadamente as três equipas que desceram de divisão e outras quantas que estão a apostar muito forte. Vamos ser uma equipa que vai entrar sempre para ganhar, vamos ser a extensão dos nossos adeptos. Estou ansioso por sentir o calor da nossa massa adepta, mas sabemos que tem de haver uma reciprocidade, a equipa tem de corresponder às expectativas dos adeptos e queremos sentir o apoio deles", referiu o técnico.Na sessão de trabalho estiveram presentes 14 jogadores. Nicolas Reis, Paulo Vítor, Wellington e Juninho estão a cumprir isolamento depois das férias no Brasil e Calasan falhou o treino com devida autorização do Chaves.