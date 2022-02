Wellignton eleito o melhor avançado de janeiro na Liga Sabseg

Depois de Alexsandro ter sido eleito o melhor defesa do mês de janeiro na Liga Sabseg e de João Teixeira ter recebido o prémio de melhor médio da competição no período em questão, agora foi a vez de Wellington conquistar o prémio de avançado do mês de janeiro da 2ª Liga.O extremo do Chaves recolheu 16,67 por cento dos votos, superando a concorrência de Saviour Godwin, do Casa Pia (14,20 por cento dos votos), e de Pedro Mendes, do Rio Ave (13,58 por cento). Em dezembro, Wellington já tinha rcebido o prémio de melhor jogador da Liga Sabseg, atribuído pelo Sindicato dos Jogadors.Em janeiro, o brasileiro apontou um golo nos dois jogos que o Chaves realizou.