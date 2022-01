Wellignton eleito o melhor jogador da Liga Sabseg em dezembro pelo Sindicato dos Jogadores

Wellington, jogador do Chaves, foi eleito o melhor jogador da Liga Sabseg no mês de dezembro pelo Sindicato dos Jogadores. O extremo, de 29 anos, viu assim ser coroado um mês de sonho, em que marcou três golos e ajudou os flavienses a vencer todos os jogos que disputaram.O brasileiro arrecadou 16,48 por cento dos votos, batendo Úmaro Embaló, do Benfica B (13,31 por cento dos votos) e o companheiro de equipa Paulo Vítor (12,67 por cento dos votos). Wellington sucede assim a Jota, do Casa Pia, como vencedor deste prémio.No plano coletivo, os transmontanos só voltam a entrar em campo no dia 16 de janeiro.