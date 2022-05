Wellington foi o melhor avançado da Liga Sabseg em abril

O extremo Wellington, do Chaves, foi eleito o melhor avançado do mês de abril na Liga Sabseg, tendo recolhido 27,78 por cento dos votos dos treinadores da competição.Com cinco vitórias em outros tantos encontros no mês passado, os flavienses foram a equipa com melhor rendimento na Liga Sabseg, pelo que a distinção de Wellington não surpreende. O atacante foi titular em todas as partidas, apontando três golos e assinando duas assistências.Nas restantes posições do pódio ficaram Nené, do Vilafranquense, com 12,96 por cento dos votos, e Batxi, parceiro de ataque de Wellington, que recolheu 11,11 por cento das preferências.Esta foi a segunda distinção de Wellington esta temporada, uma vez que o extremo, que leva 13 golos na época, já tinha sido considerado o melhor avançado do mês de janeiro.