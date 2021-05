William acerta rescisão com o Chaves

O Chaves anunciou, esta tarde, a rescisão do contrato do avançado William. Em nota na sua conta do Facebook, o emblema transmontano revelou ter sido alcançado um acordo mútuo para a desvinculação do brasileiro, de 29 anos.





"A estrutura diretiva da SAD e do Clube informam que, por mútuo acordo, William rescindiu contrato com esta sociedade desportiva. Agradecemos ao jogador todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço da nossa instituição e desejamos-lhe os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se.William tem estado lesionado há algum tempo, ele que regressou ao Chaves no último mercado de inverno, após experiência na Arábia Saudita. Neste regresso, fez apenas quatro jogos, o último dos quais a 26 de fevereiro. O avançado já tinha representados os transmontanos entre 2016 e 2019.