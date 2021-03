William é baixa no Chaves para a receção ao FC Porto B

Depois da importante vitória frente à UD Oliveirense, Vítor Campelos prepara a receção ao FC Porto B com algumas limitações.





Para além de Zé Tiago, Juninho, Bura e Calasan, todos em tratamento, o técnico, que perdeu Jonathan Toro por lesão no decorrer do jogo com a UD Oliveirense- o jogador ainda vai ser reavaliado-, também não vai poder contar com o avançado William, que se apresenta com muitas queixas musculares e é já uma baixa confirmada para este jogo.O conjunto flaviense encara a partida como mais uma final, isto na medida em que a equipa ainda luta para se aproximar dos lugares de subida. O Chaves está a dez pontos do Feirense, atual segundo classificado.