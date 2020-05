Zé Tiago e a mudança para Chaves: «É um desafio aliciante»

De Mafra para Chaves. Eis a nova viagem, eis a nova aventura da carreira de Zé Tiago. Chegado a Trás-os-Montes, o extremo, de 31 anos, partilhou as suas primeiras palavras e sentimentos aos meios oficiais do SAD.





"É um desafio aliciante, vou dar o que tenho e o que não tenho por este clube. Que os adeptos nos ajudem sempre em casa ou fora. Vamos sempre lutar pelos três pontos. Quero dar uma palavra a eles (os adeptos) para todos juntos atingirmos os nossos objetivos", afirmou o canhoto, vestido com as cores do seu novo clube.