Hugo Falcão: «Hoje não ganhou a melhor equipa»

Foi no último suspiro que o Cova da Piedade perdeu esta tarde na deslocação ao reduto do Varzim e o treinador Hugo Falcão frisou, no final, que tal fado foi de todo imerecido para os seus jogadores."Hoje não ganhou a melhor equipa. O Varzim foi eficaz e teve um pouco o domínio da posse de bola, mas nós provámos mais uma vez que estamos fortes na luta pela manutenção. Acabámos com um jogador expulso aos 92 minutos e a seguir sofremos o golo que nos derrotou, mas, sendo sincero, e puxando pelos meus jogadores, tenho de dizer que foram fantásticos", analisou o técnico.A arbitragem de João Matos provocou mal-estar ao longo dos 90 minutos, sendo que, do banco, os elementos do Cova da Piedade reclamaram por um penálti por marcar a seu favor na primeira parte e muito reclamaram quando o árbitro de Viana do Castelo assinalou o penálti que daria o golo inaugural do Varzim. Ainda assim, Hugo Falcão não quis entrar por aí…"Nunca me vão ouvir justificar derrotas com a arbitragem. É óbvio que todo o treinador levanta-se quando acha que o árbitro não tem razão. Fomos a melhor equipa e a arbitragem não teve um bom dia, mas é contra os meus princípios e os desta instituição justificar resultados com a arbitragem", sublinhou.Por outro lado, e em jeito introspetivo, Falcão concluiu a conferência de imprensa pós-jogo, olhando para o que pode ser melhorado internamente: "Acabámos por sofrer um golo que é impensável. Quem não aprende com os erros, não evolui e eu busco aprender sempre com os erros."