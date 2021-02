Vencer no regresso a casa

Mais de um mês após o empate com o FC Porto B, o Cova da Piedade regressa a casa para tentar voltar a somar três pontos, algo que não consegue desde a visita ao Varzim, no início de dezembro, ainda sob o comando de António Pereira.

O novo técnico Mário Nunes faz a estreia no Municipal José Martins Vieira e, apesar das baixas dos jogadores com melhor rendimento esta época – João Meira e Patrão –, já pode contar com todos os reforços do mercado de inverno. Nesse particular, Cícero pode aproveitar a ausência de Patrão no meio-campo e Blondell, no ataque, também está à espreita da titularidade.

Do lado dos serranos, Bernardo Martins e Wendel Silva – dois reforços de inverno – devem estrear-se. Os serranos já não vencem para há três meses mas têm três jogos em atraso.