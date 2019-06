Aldaír Ferreira a caminho para tentar a sorte

Aldaír Ferreira está a caminho do Cova da Piedade, sabe Record. O médio, de 21 anos, poderá começar a trabalhar sob as ordens de Jorge Casquilha, estando em aberto a possibilidade de integrar os sub-23. Internacional sub-23 por Angola, Aldaír representou, em 2018/19, o Vilaverdense, do Campeonato de Portugal, e participou em 27 jogos.

Quanto ao primeiro dia de trabalho, destaque para a ausência de Evaldo na clínica onde os jogadores realizaram os exames médicos. O lateral-esquerdo, que havia renovado antes das férias, foi notificado para não se apresentar e deve reunir-se brevemente com a SAD para resolver o futuro. "Recebi a notícia com tristeza. Quem disputa todos os jogos e não falta a um único treino, só pode ficar surpreendido", desabafou o ex-capitão dos grenás.