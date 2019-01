Allef contratado para dar solidez

O defesa-central Allef já se treina com o plantel do Cova da Piedade e aguarda apenas a chegada do certificado internacional para ser inscrito. O brasileiro, que chegou do Aparecidense, não será, portanto, opção para a visita de amanhã ao Varzim.

Aos 25 anos, esta é a segunda passagem de Allef pela 2ª Liga, após ter alinhado no U. Madeira entre 2016 e 2018 (três golos em 51 jogos), onde se cruzou com o atual diretor desportivo dos piedenses, Edgar Rodrigues. O sobrinho de Paulo Nunes, antigo avançado do Benfica, vem reforçar um sector no qual a equipa está a passar por dificuldades. É que com a transferência de Lima Pereira para Hong Kong e a expulsão de Rafael Amorim em Coimbra, Hugo Falcão terá de ‘resgatar’ Yan Victor aos sub-23 e, provavelmente, voltar a adaptar Sori Mané à posição.

Por sua vez, os extremos Sami e Danilo Dias já deverão poder dar o seu contributo à equipa na Póvoa de Varzim, se o técnico assim o entender. As saídas de Agostinho Cá (em novembro) e Lima Pereira abriram as vagas necessárias e o processo de inscrição dos atacantes decorre com normalidade, mas a utilização do luso-guineense afigura-se mais provável, uma vez que o brasileiro vem de uma longa paragem por lesão.



Hugo Firmino deve estar de saída



O avançado Hugo Firmino deve estar de saída nos próximos dias. O melhor marcador dos piedenses (4 golos) está em final de contrato, tendo recebido propostas concretas do Wisla Cracóvia (Polónia) e do Beroe (Bulgária) e não pretende esperar pelo final da época para dar um novo rumo à carreira. Os polacos, de resto, estão dispostos a pagar o remanescente do seu contrato, o que pode facilitar bastante a transferência.