O defesa Allef Nunes foi afastado do plantel principal do Cova da Piedade e confirmou esta terça-feira à agência Lusa que aguarda um contacto da SAD do clube da 2.ª Liga portuguesa para resolver o seu futuro.

O central brasileiro tem vindo a treinar com a equipa de sub-23 desde que lhe foi comunicado que o novo técnico dos piedenses, João Alves, não conta com o seu contributo, situação que se arrasta desde o encontro com o Mafra, em 26 de janeiro, no qual ainda esteve no banco.

Allef Nunes, de 26 anos, chegou à margem sul do Tejo no mercado de inverno da época passada e alinhou em 34 partidas (dois golos) pelo Cova da Piedade, conquistando mesmo o estatuto de 'capitão' de equipa no início da presente temporada.