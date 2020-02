Allef Nunes rescinde por mútuo acordo com Cova da Piedade

O defesa central Allef Nunes chegou a acordo para a rescisão do contrato com o Cova da Piedade, confirmou hoje à agência Lusa o antigo jogador do clube da II Liga portuguesa de futebol.

O brasileiro, que se treinava com a equipa de sub-23 desde o final de janeiro, depois de lhe ter sido comunicado que não entrava nos planos do técnico João Alves, acertou os detalhes da desvinculação e já regressou ao Brasil, onde procura um novo clube.

Allef Nunes, de 26 anos, chegou ao Cova da Piedade proveniente do Grémio Anápolis, no 'mercado de inverno' da época 2018/19 e alinhou em 34 partidas (17 em cada temporada) pelo clube da margem sul do Tejo, tendo apontado dois golos.