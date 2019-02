André Carvalhas apto após 'calvário' de vários meses de recuperação

André Carvalhas foi dado como apto pelo departamento médico do Cova da Piedade e já se treina sem limitações com o restante plantel do clube da 2.ª Liga, após sete meses de ausência.O médio de 29 anos está ausente dos relvados desde o dia 21 de julho, data em que sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho direito, no encontro frente ao Varzim, na primeira eliminatória da Allianz Cup.Submetido a uma intervenção cirúrgica no início de setembro, seguiu-se um longo 'calvário' de mais seis meses de recuperação, concluído esta semana, depois de Carvalhas realizar uma ressonância magnética que confirmou a sua total recuperação.Apesar da alta clínica, o médio ainda não deve entrar nas opções de Miguel Leal para a deslocação ao Seixal, onde o Cova da Piedade defronta, no domingo, o Benfica B em encontro da 23.ª jornada da 2.ª Liga.