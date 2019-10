André Carvalhas: «Golo de Pizzi na 2.ª parte matou-nos animicamente»

Formado no Benfica, André Carvalhas viveu esta sexta-feira uma noite especial em duelo da Taça de Portugal, já que teve pela frente a formação na qual deu os primeiros passos no futebol. Derrotado por 4-0 , o extremo assumiu que os encarnados foram mais fortes e que mereceram a vitória."Há que dar os parabéns ao Benfica, é uma grande equipa. Sabíamos que eram favoritos, infelizmente sofremos um golo em cima do intervalo. O Benfica é um justo vencedor. O golo de Pizzi na segunda parte matou-nos animicamente quase por completo", começou por dizer, à SportTV."Fomos uma equipa dentro das quatro linhas. A pressão estava do lado deles, não conseguimos mas fomos uns verdadeiros guerreiros. Foi um jogo especial para mim, são dois clubes que me dizem muito. Foi bom reencontrar um clube onde passei grande parte da minha carreira", concluiu.