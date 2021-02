Anthony Blondell reforça Cova da Piedade até final da temporada

O Cova da Piedade garantiu o empréstimo do avançado Anthony Blondell até final da temporada.





O clube anunciou na sua página de Facebook, ter chegado a acordo "com o Arouca para a cedência do ponta-de-lança", de 26 anos, que esta temporada alinhou em 11 jogos, marcando 4 golos.O passe de Anthony Blondell pertence ao Huanchipato (do Chile) que na primeira metade da temporada o cedeu ao Arouca.