António Pereira deixa Cova da Piedade "por motivos de saúde"

António Pereira já não é treinador do Cova da Piedade e não orientou a sessão de treino de hoje, que antecede a deslocação ao terreno da Oliveirense. O técnico confirmou a Record que decidiu abandonar o comando da equipa da margem sul "por motivos de saúde", depois de ser colocado novamente de baixa médica por um período de 12 dias.





António Pereira, de 64 anos, esteve internado durante 15 dias em novembro, nove dos quais em cuidados intensivos, depois de ter contraído a Covid-19 no surto que assolou o plantel dos piedenses.Contactado pelo nosso jornal, explicou que perante nova situação de baixa que "será provavelmente prolongada", decidiu abandonar o comando da equipa para não prejudicar os interesses do Cova da Piedade.O técnico deixa a equipa no 10.º lugar da 2.ª Liga, com 14 pontos em 12 jornadas, 13 dos quais conquistados com a sua presença no banco de suplentes.