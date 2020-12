António Pereira volta hoje ao banco do Cova da Piedade

O jogo de hoje tem um significado especial para o Cova da Piedade, que volta a contar com António Pereira no banco. O treinador esteve infetado com Covid-19, em risco de vida, mas está recuperado e volta ao banco mais de um mês depois do jogo com o Leixões (2-0), a 24 de outubro. Curiosamente, desde então a equipa não venceu.

Já Miguel Leal espera mudar o rumo dos acontecimentos no Varzim, querendo superar o trauma de ocupar as últimas posições. "Quando se anda no fundo, por vezes, a equipa pode ficar traumatizada. Mas posso dizer que estamos em fase de crescimento", garantiu.