Arnold, Hugo Machado e Pepo são reforços do Cova da Piedade

Arnold (ex-Caen, França), Hugo Machado (ex-Loures) e Pepo (ex-Vilafranquense) são reforços do Cova da Piedade para a época 2020/21 na 2.ª Liga, desvendou esta sexta-feira o clube da margem sul do Tejo.

"Na impossibilidade de fazer a apresentação presencialmente aos adeptos", a SAD piedense divulgou nas redes sociais as novidades entre o plantel para a nova época, sob o comando técnico de Toni Pereira, a menos de 48 horas da estreia no campeonato.

O zairense Arnold, de 28 anos, é o nome mais 'sonante' nas novidades do conjunto da 'margem sul'. Chega do Caen, da II Liga francesa, depois de na última época ter feito, por empréstimo, seis jogos (um golo) pelo Farense.

Arnold é um jogador que pode fazer qualquer posição no 'corredor' direito, na defesa ou no ataque, e foi 'indiscutível' no Vitória de Setúbal entre 2015 e 2018, onde realizou 104 jogos em três temporadas.

Já Hugo Machado, um médio de 38 anos, formado no Sporting, chega do Loures onde cumpriu, na época passada, 27 jogos (oito golos) no Campeonato de Portugal, com o mesmo treinador que o orienta, agora, o Cova da Piedade.

Por sua vez, Pepo, de 26 anos, é um médio ofensivo que se destacou na União de Leiria, durante três épocas, antes de assinar, em 2019/20, pelo Vilafranquense, onde cumpriu 23 jogos (um golo) na II Liga até à interrupção do campeonato devido à pandemia de covid-19.

Os três reforços acrescentam-se a Edinho, Miguel Rosa, Femi Balogun e João Patrão, que nos últimos dias chegaram a acordo com a administração da SAD para prolongar os vínculos com o clube por mais uma temporada.

Além disso, o clube da margem sul do Tejo confirmou as contratações do guarda-redes Cléber Santana (ex-Amora), dos defesas Filipe Cascão (ex-Fátima), Zarabi (ex-Sporting da Covilhã) e João Amorim (ex-Varzim), além dos avançados Wilson Kenidy (ex-Casa Pia) e João Vieira (ex-Vilafranquense).

Da época passada transitam, ainda, os 'guardiões' Iuri Miguel e Márcio Rosa, os defesas Kakuba, Yan Victor, Simão Júnior, Chico Chen e Gonçalo Maria (regressa de empréstimo ao Loures), os médios Cele, Varela e Robson, além do avançado Nelsinho.

O defesa lateral-esquerdo Filipe Maio e o avançado Pedro Paz, por sua vez, foram 'pescados' por Toni Pereira na equipa de sub-23 e vão integrar o plantel principal, de acordo com a informação divulgada pelos 'grenás'.

O Cova da Piedade foi convidado pela Liga a formalizar a inscrição na II Liga depois de ter sido despromovido ao Campeonato de Portugal, após a interrupção do campeonato devido à covid-19, depois de Desportivo das Aves e Vitória de Setúbal falharem o cumprimento de vários requisitos para a inscrição nos campeonatos profissionais.

A Liga só confirmou o cumprimento de todos os pressupostos no dia 20 de agosto, viabilizando a quinta participação consecutiva do Cova da Piedade na II Liga portuguesa de futebol a menos de um mês do arranque da competição.

O Cova da Piedade recebe o Mafra no domino, às 11:15, em partida da 1.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.