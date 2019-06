Avançado Femi Balogun reforça o Cova da Piedade por uma temporada

O avançado nigeriano Femi Balogun, oriundo da Académica, vai reforçar do Cova da Piedade, anunciou na segunda-feira o clube da 2ª Liga portuguesa.





O jogador de 26 anos, que já representou Olhanense, Farense, Desportivo das Aves, Belenenses e Académica, só em Portugal, chegou a acordo com o clube da margem sul do Tejo por uma temporada.Balogun é o quinto reforço apresentado pelos grenás, depois do guarda-redes Tony Batista (ex-Leixões) dos defesas Kakuba (ex-Lori/Arménia) e Marcão (ex-Ypiranga/Btasil) além do avançado Vitinho (ex-Vizela).