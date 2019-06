Celso Raposo troca o Praiense pelo Cova da Piedade

O Cova da Piedade contratou ao Praiense o jogador Celso Raposo.





O atleta natural do Barreiro, que pode desempenhar a função de lateral-direito, é proveniente do clube da Praia da Vitória. Nas épocas transatas esteve ao serviço do Almancilense, Fabril Barreiro, Quintanar del Rey, Tomelloso e UD Alginet.Com 23 anos e uma boa margem de progressão, pode ser uma mais-valia para o plantel treinado por Jorge Casquilha.