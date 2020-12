Começar a somar também em casa

A fazer uma época “acima das expectativas” do próprio treinador (10º lugar), o Cova da Piedade procura hoje começar a somar vitórias também em casa, onde obteve apenas um dos quatro triunfos desta época. O adversário não é o ideal pois “luta por outros objetivos”, mas António Pereira garante que não tem medo do Penafiel. “Tenho é respeito pelo que vale no seu conjunto, uma equipa muito homogénea. Vai ser um bom jogo, muito difícil para nós”, resumiu o treinador dos piedenses.

Contudo, o calendário não tem ajudado, só que o técnico promete ir à luta. “Vamos ter de alterar algo, mas com as limitações que temos não podemos mexer muito. A atitude, foco, empenho e união são os mesmos. Não mudamos a nossa forma de jogar, mas também temos apanhado boas equipas. Sem desrespeito, a única com que perdemos em casa que era do ‘nosso campeonato’ foi o Benfica B e nesse, se calhar, facilitámos”, assumiu.





Apesar de o Penafiel ser uma das equipas com registo menos positivo a jogar fora de portas – soma cinco pontos e não vence longe de Penafiel desde a segunda jornada -, a verdade é que o conjunto de Pedro Ribeiro pode encarar este jogo com algum otimismo. Em oito jogos com o Cova da Piedade, os durienses nunca perderam, tendo quatro vitórias e quatro empates.