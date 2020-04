Cova da Piedade a favor da conclusão dos campeonatos mas contra descidas na 2.ª Liga

O Cova da Piedade está a favor da conclusão dos campeonatos profissionais de futebol, assim que as medidas de contenção da pandemia da covid-19 forem aliviadas, mas defende que ninguém deve descer da 2.ª Liga ao escalão inferior.

A posição, transmitida esta quinta-feira à Lusa por fonte oficial do clube da margem sul do Tejo, vem no seguimento da decisão tomada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na quarta-feira, de cancelar as competições não profissionais.

Os piedenses sustentam que, não havendo descidas no Campeonato de Portugal, o mesmo deve acontecer no escalão imediatamente acima e questionam a meritocracia escolhida pela FPF para indicar dois clubes para subir à 2.ª Liga quando faltam disputar 14 jornadas nessa competição.

A FPF cancelou na quarta-feira os campeonatos seniores não profissionais de futebol da época 2019/20 devido à pandemia de covid-19, anunciando que não será aplicado o regime de subidas e descidas.

No entanto, no mesmo comunicado, o organismo referiu que "a FPF analisará e comunicará com a maior brevidade possível de que forma serão indicados os dois clubes que ascendem à II Liga".

O Cova da Piedade ocupava o 17.º e penúltimo ligar da 2.ª Liga, a sete pontos do Vilafranquense e das posições acima da 'linha de água', quando as competições profissionais foram suspensas devido ao novo coronavírus.

