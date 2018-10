Cova da Piedade anuncia a contratação de Sami

O Cova da Piedade contratou o extremo guineense Sami, que estava sem clube, depois de ter rescindido com o Desportivo das Aves, anunciou esta quinta-feira o clube que disputa a 2.ª Liga.Na sua página oficial na rede social Facebook, o emblema de Almada revelou que o jogador, de 29 anos, assinou um contrato válido por uma temporada e meia e que só poderá ser inscrito no início do próximo ano."Devido ao plantel neste momento não ter vagas, será inscrito em janeiro, começando desde já a integrar os trabalhos com equipa profissional", explicou o Cova da Piedade.Sami, que fez parte da formação no Benfica, já representou o Marítimo, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Arouca, tendo também passado duas épocas na Turquia, no Akhisar.O jogador, internacional pela Guiné-Bissau, chegou a ter contrato com o FC Porto, mas nunca representou os dragões em jogos oficiais.O Cova da Piedade é atualmente 15.º classificado na 2.ª Liga, com seis pontos e apenas uma vitória em seis jornadas.