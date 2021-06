Cova da Piedade anuncia recurso a meios legais após "recusa infundada" da inscrição na 2ª Liga

A SAD do Cova da Piedade anunciou na madrugada desta quarta-feira que vai usar os "meios legais" para recorrer de uma decisão "injusta e infundada, por parte da Liga, em recusar a inscrição no campeonato da 2ª Liga de futebol profissional".





"Mais uma vez, à semelhança do ocorrido na época passada, iremos procurar o reconhecimento do que nos foi negado, depois de termos conquistado em campo o direito em estar presentes e lutar pelo sucesso desportivo, levando o nome do Cova da Piedade nas suas camisolas", declararam os piedenses em comunicado na página de Facebook.

O Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD vem pelo presente tornar público, decorrente da decisão, que consideramos injusta e infundada, por parte da Liga em recusar a inscrição no Campeonato da II Liga de Futebol Profissional, na senda dos vários episódios ocorridos durante a Época 2020/2021, de que foi dado conhecimento público aquando da sua ocorrência, que tomou a decisão de recorrer aos meios legais, a fim de obter o reconhecimento da legalidade do seu processo de inscrição, uma vez cumpridos os critérios legais e financeiros exigidos pela Liga.

A este propósito, queremos tornar público que nos temos debatido em época de tão grande dificuldade, sozinhos, nestas batalhas no campo e fora dele, sendo exemplo disso o fato de uma vez mais o Presidente do Clube ter até ao último minuto e à semelhança do ocorrido no ano anterior feito exigências financeiras inadmissíveis, para que o Estádio de todos vós pudesse ser utilizado pela vossa Equipa, não olhando ao esforço que esta Administração tem feito ao longo dos últimos anos, sem qualquer apoio, que não seja os poucos recursos financeiros vindos da televisão, do jogo e pouco mais, e com sucessivos investimentos do acionista, que teimosamente insistiu para que a população e os adeptos do Cova da Piedade pudessem ter orgulho na defesa das suas cores, mesmo em condições extremas e sem poder contar com a solidariedade do Presidente do Clube, que sistematicamente persistia na exigência de contrapartidas financeiras, para si e para o Clube, inclusive, utilizando os meios judiciais para afetar as contas bancárias necessárias à atividade desportiva.

Sabemos que será sempre difícil que aceitem um argumento por muito válido e verdadeiro que seja, contrário à pessoa do Presidente do Clube, e por isso reservaremos para sede própria a descrição dos fatos e o tratamento adequado em relação à pessoa em questão, mas ficam os atos de quem os pratica e os interesses que os movem, e se já era suficientemente duro lidar com os interesses externos ao Cova da Piedade, que se movimentam na Liga e fora dela, mais difícil e até impossível se torna, quando dentro da nossa casa não encontramos solidariedade e entreajuda.

Concluímos, com uma palavra dirigida a todos os sócios e simpatizantes do Cova da Piedade, de resiliência e persistência na convicção de que o Cova da Piedade estará em breve na II Liga, como é de seu direito e também com a certeza de que os homens passam mas as atitudes ficam e demore mais ou menos tempo, acabam por ser decisivas no julgamento que todos temos direito a fazer.

Aos 29 de Junho de 2021

Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD