O Cova da Piedade anunciou esta quarta-feira que não conseguiu chegar a acordo com Miguel Leal para a continuidade do treinador à frente da equipa, que alinha na Segunda Liga portuguesa.Através de um comunicado publicado nas contas da SAD nas redes sociais, o clube da margem sul do Tejo invocou "razões de natureza pessoal e familiar" para a tomada de uma "decisão conjunta" e desejou ao técnico os "maiores sucessos a nível pessoal e profissional".Miguel Leal foi o terceiro treinador dos grenás na época 2018/19, sucedendo a Eurico Gomes e a Hugo Falcão a partir da 18.ª jornada da 2ª Liga, que terminaram na 13.ª posição.Sob o comando do técnico de Marco de Canavezes, os piedenses somaram sete vitórias, quatro empates e seis derrotas, garantindo a permanência na penúltima jornada do campeonato.