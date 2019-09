Cova da Piedade assegura guarda-redes José Costa por empréstimo

O Cova da Piedade assegurou esta segunda-feira o concurso de José Costa, guarda-redes que vai representar o clube da 2.ª Liga durante uma temporada, por empréstimo dos romenos do UniverSitatea Cluj.





O guardião, de 25 anos, alinhou em 19 jogos pelo Penafiel na última época, tendo já representado, enquanto sénior, clubes como o Oliveira do Bairro, o Sporting de Braga B e a Académica.José Costa fez toda a formação no Benfica, tendo mesmo integrado a equipa B dos encarnados em 2012/13, mas sem chegar a alinhar em qualquer partida pela equipa secundária do clube da Luz.