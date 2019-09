Cova da Piedade assegura Junior Oto'o por uma temporada

O Cova da Piedade anunciou esta quinta-feira a contratação do lateral-direito Junior Oto'o, internacional gabonês que vai representar o clube da 2.ª Liga durante uma temporada.





O defesa, de 25 anos, estava sem clube depois de ter alinhado nos belgas do Westerlo nas últimas três temporadas, motivo pelo qual pôde ser inscrito na Liga já depois do fecho do mercado em 02 de setembro.Oto'o fez o último ano de formação nos juniores do Sporting de Braga (2012/13) e, enquanto sénior, já representou, também em Portugal, o Leixões (2013/14), o Sporting de Braga B (2014/15) e, na I Liga, o Tondela (2015/16), sempre por empréstimo dos bracarenses.