O Cova da Piedade contratou o defesa lateral Zezinho (ex-Benfica Castelo Branco), confirmou esta sexta-feira à Lusa fonte oficial da SAD do clube da 2.ª Liga.Zezinho, de 23 anos, atua no lado esquerdo e disputou 33 jogos pelos albicastrenses, preparando-se, agora, para disputar o lugar com Alex Kakuba (ex-Lori, Arménia), primeiro reforço anunciado esta época pelo clube da margem sul do Tejo.O Cova da Piedade contratou também Celso Raposo , de 23 anos. O lateral direito jogou na última época no Praiense, do Campeonato de Portugal.