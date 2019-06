Cova da Piedade contrata brasileiro Marcão para o centro da defesa

O Cova da Piedade contratou por uma época do defesa brasileiro Marcos Geraldino, oriundo do Ypiranga, anunciou na quinta-feira o clube da 2ª Liga portuguesa.





O defesa central, de 23 anos, também conhecido por Marcão, foi formado no Ponte Preta e destacou-se na época passada no emblema do Rio Grande do Sul, por empréstimo do Grémio de Anápolis, tendo disputado 13 jogos da Série C do Brasileirão (terceiro escalão do futebol brasileiro).Marcão chega ao clube da margem sul do Tejo para reforçar um setor em que, neste momento, os piedenses contam apenas com Yan Victor e Allef, que têm mais um ano de contrato, depois de terem perdido Willyan e Rafael Amorim, jogadores que terminaram o vínculo ao clube.