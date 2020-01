Cova da Piedade contrata ex-Leixões Júnior Sena

O Cova da Piedade garantiu esta 6ª feira a contratação do extremo Júnior Sena, ex-Leixões.

O avançado cabo-verdiano, de 28 anos, foi inscrito no clube da margem sul do Tejo depois de uma primeira volta com algum destaque em Matosinhos, onde participou em 16 encontros e apontou dois golos.