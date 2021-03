Cova da Piedade falhou demonstração salarial por "motivos alheios" à SAD

O Cova da Piedade falhou a demonstração de cumprimento salarial exigida pela Liga Portugal por "motivos alheios" à SAD, disse esta quarta-feira à Lusa uma fonte do clube da Liga SABSEG.

No entanto, o clube da margem sul do Tejo irá apresentar os comprovativos exigidos dentro do prazo regulamentar de 15 dias, assegurou a mesma fonte.

A Liga disse ter notificado o clube do concelho de Almada, além do Académico de Viseu, para fazer a demonstração do cumprimento salarial entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021.

Já há um ano, em 18 de março de 2020, o Cova da Piedade justificou o mesmo tipo de incumprimento com um constrangimento administrativo e de logística relacionado com o primeiro confinamento geral resultante da pandemia de covid-19.

A SAD piedense acabou, nessa altura, por apresentar os comprovativos alguns dias depois, o que foi confirmado pela Liga no início de abril.

Os clubes que não cumprirem este ponto regulamentar ficam sujeitos a penalizações do regulamento disciplinar, com uma das sanções possíveis a ser a perda de pontos.