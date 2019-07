Cova da Piedade garante que tem a receber quase 750 mil euros da SAD

O Cova da Piedade, clube que vai disputar a 2.ª Liga portuguesa, garantiu esta sexta-feira que tem a receber quase 750 mil euros da SAD, valor que diz ter sido aprovado na última assembleia geral de acionistas.Através de um comunicado aos sócios, assinado por todos os órgãos sociais, o clube da margem sul do Tejo refere que a aprovação de contas da SAD "reconhece uma dívida ao CDCP" de mais de 192 mil euros, além de outas verbas referentes a subsídios da FPF (metade de cerca de 287 mil euros) e mais de 400 mil euros sobre vendas de jogadores.O comunicado revela ainda que a SAD recebeu da FPF um subsídio de mais de 33 mil euros para equipamento do estádio, "omitindo aos sócios" do clube o recebimento desta verba e referindo apenas que investiu na aquisição e cadeiras e sistemas de controlo de entradas.O Cova da Piedade explica ainda que votou contra este relatório de contas porque, "apesar de deter 10% da SAD tem sido constantemente afastado da gestão da mesma" por motivos que "desconhece".A finalizar, o clube sublinha que continua disponível para encontrar, em conjunto com a SAD, "soluções" que possam colocar um termo nas divergências entre ambas as partes, mas sublinha que a SAD "tem de cumprir os acordos que assinou e regularizar as dívidas para com o clube".