Cova da Piedade oficializa contratação de Allef

O Cova da Piedade, da 2.ª Liga, anunciou esta quinta-feira a contratação do defesa brasileiro Allef, depois de ter representado na época passada o União da Madeira, agora no Campeonato de Portugal.Numa curta nota na página oficial do Facebook, o clube de Almada refere que o contrato do defesa-central, de 25 anos, é válido por uma temporada e meia.Em duas épocas ao serviço dos madeirenses, somou 51 jogos e apontou três golos.O Cova da Piedade ocupa a 13.ª posição no campeonato, com 17 pontos conquistados em 16 jogos.