Cova da Piedade reage à descida de divisão decidida pela Liga e fala em "ilegalidade"

O Cova da Piedade vai reagir contenciosamente contra a "ilegalidade" que considera ser a despromoção ao Campeonato de Portugal, decidida pela direção da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), anunciou esta terça-feira o penúltimo classificado da 2ª Liga.

A direção da LPFP determinou a despromoção dos dois últimos classificados da, no momento da suspensão do campeonato por tempo indeterminado, decisão que afeta diretamente o Casa Pia e o Cova da Piedade, clube que acusa a mesma de "violar o mérito desportivo" e ainda "causar graves e irreparáveis danos" àquela SAD.

Através de um comunicado, a SAD piedense, que integra também o painel diretivo da LPFP, esclareceu ainda que foi impedida de exercer o seu direito de voto por "razões legais e regulamentares".

O clube acusou também a Liga de introduzir no regulamento de acesso à ajuda financeira, devido à pandemia de covid-19, uma norma pela qual só terão direito ao apoio aqueles que "abdiquem de impugnar o teor do regime aprovado para as subidas e descidas" e considerou que esta alínea se reveste de "gravidade acrescida", uma vez que essa ajuda será feita com "dinheiro que legitimamente pertence a tais clubes e sociedades desportivas".

A direção da LPFP anunciou hoje ter "fixado" a despromoção de Casa Pia e Cova da Piedade ao Campeonato de Portugal, devido à impossibilidade de concluir o campeonato, suspenso por tempo indeterminado em 12 de março.

Nessa altura, após 24 jornadas, o Casa Pia ocupava o 18.º e último lugar, com 11 pontos, e o Cova da Piedade o 17.º e penúltimo, com 17. O Vilafranquense é a primeira equipa a salvo da despromoção, com 24.

No plano de desconfinamento, devido à pandemia de covid-19, o Governo definiu que a I Liga de futebol e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre, excluindo a continuidade da II Liga.



Leia o comunicado na íntegra:



CLUBE DESPORTIVO COVA DA PIEDADE – FUTEBOL, SAD, vem por este meio comunicar o seguinte:





1 – Na reunião extraordinária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional realizada no dia 5 de Maio de 2020 foi aprovada por unanimidade o regime de descidas da II Liga / LigaPro para o Campeonato Nacional de Seniores, com base no disposto no artigo 2º, nº 2 do Regulamento de Competições da LPFP.2 – Tendo sido aprovada a deliberação segundo a qual descem à mais alta competição de futebol masculino não profissional, os dois últimos classificados da II Liga à data em que essa competição foi dada como concluída, entre eles a CLUBE DESPORTIVO COVA DA PIEDADE – FUTEBOL, SAD.3 – Por razões legais e regulamentares, a CLUBE DESPORTIVO COVA DA PIEDADE – FUTEBOL, SAD foi impedida de exercer o seu direito de voto, uma vez que é membro da Direção da LPFP e não pode votar em causa própria.4 – No entanto, a CLUBE DESPORTIVO COVA DA PIEDADE – FUTEBOL, SAD repudia veementemente o teor desta deliberação, por em seu entender, a mesma padecer de ilegalidade, decorrente da incompetência da Direção da LPFP para decidir em tal matéria, assim como por violar o mérito desportivo e ainda por causar graves e irreparáveis danos e prejuízos a esta sociedade desportiva.5 – A CLUBE DESPORTIVO COVA DA PIEDADE – FUTEBOL, SAD vai reagir contenciosamente contra a ilegalidade assim cometida pela Direção da LPFP.6 – Acresce que a própria LPFP sabendo da ilegalidade cometida tem intenção de introduzir no Regulamento de acesso à ajuda financeira destinada aos clubes e sociedades desportivas derivada da crise causada pela pandemia do Covid-19, uma norma que determina que só terão direito a tal ajuda económica e financeira os clubes e sociedades desportivas que abdiquem de impugnar o teor do regime aprovado para as subidas e descidas acima indicado, o que se reveste de gravidade acrescida, designadamente em virtude de tal ajuda económica ser feita com fundos em dinheiro que legitimamente pertence a tais clubes e sociedades desportivas.