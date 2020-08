Cova da Piedade regressa sob as ordens de Toni Pereira

O Cova da Piedade começa esta quarta-feira a preparar a época de 2020/21 na 2.ª Liga, sob as ordens do do novo técnico, Toni Pereira, depois de cumpridos hoje os habituais exames médicos e de todos os jogadores terem sido testados à covid-19 na segunda-feira.





Para já, apenas os jogadores que tinham contrato para além de junho de 2020 estão confirmados no plantel, mas vários atletas que estão ainda a ultimar os últimos detalhes dos seus contratos deverão começar já hoje a trabalhar às ordens do técnico e ser apresentados à medida que forem fechando os acordos.