Cova da Piedade terá de reforçar iluminação do estádio para receber o Benfica

O Cova da Piedade terá de reforçar a iluminação artificial do seu estádio para poder receber o Benfica, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, concluiu esta sexta-feira uma vistoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Segundo o clube da margem sul do Tejo, essa foi a única lacuna identificada na visita dos técnicos da FPF, que se prendeu com a vontade da SAD de receber os encarnados, em 20 de outubro, no Estádio Municipal José Martins Vieira, palco dos jogos caseiros dos piedenses."Tudo o resto está aprovado e o estádio está licenciado para jogos oficiais, mas neste momento tem uma iluminação de 350 lux e são necessários pelo menos 1200 lux para a transmissão televisiva", explicou à Lusa o presidente do clube, Paulo Veiga, adiantando já ter iniciado contactos com a Câmara Municipal de Almada, encontrando-se a "aguardar uma resposta".A solução, segundo o dirigente, poderá passar pela instalação de equipamentos de iluminação provisória para o encontro com o Benfica, mas carece de autorização e apoio financeiro da autarquia, proprietária das instalações.Do lado da SAD, Edgar Rodrigues reforçou o "desejo da administração" de receber os campeões nacionais na Cova da Piedade e apelou à "solidariedade" da autarquia almadense."A administração da SAD entende que o plano desportivo e dos adeptos deve sobrepor-se à vertente financeira e, por isso, está disposta a abdicar de uma receita maior para receber o Benfica no nosso estádio. Se não houver essa vontade por parte da Câmara, vamos jogar noutro sítio qualquer", assumiu o diretor desportivo.