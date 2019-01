Cova da Piedade-V. Guimarães B, 1-0: Allef garantiu triunfo

O Cova da Piedade regressou este sábado aos triunfos na II Liga, ao vencer o Vitória de Guimarães B, por 1-0, num encontro da 18.ª jornada, colocando um ponto final em quatro desaires consecutivos.Com o novo técnico Miguel Leal, o terceiro treinador da temporada, depois das saídas de Eurico Gomes e de Hugo Falcão, a assistir à partida na tribuna de imprensa, a formação de Almada conseguiu chegar ao tento vitorioso apenas na segunda parte, através do central brasileiro Aleff, aos 71 minutos.O primeiro tempo no Municipal José Martins Vieira foi de dificuldades extremas para os jogadores, uma vez que a forte chuva que se fez sentir tornou o relvado bastante pesado e dificultou as ações em campo.As condições climatéricas mantiveram-se nos segundos 45 minutos, no entanto, a superioridade acabou por ser do Cova, tendo chegado ao golo por intermédio do reforço de 'inverno' Aleff, depois de saltar mais alto do que os centrais do Vitória, na cobrança de um canto de Hugo Firmino.Do lado dos visitantes, Aziz teve a melhor chance nos pés, mas na 'cara' de Anacoura permitiu a mancha ao guardião.Ao intervalo: 0-0.1-0, Allef, 71 minutos.Anacoura, Pedro Coronas, Rafael Amorim, Allef, Evaldo, Yan Victor, Sori Mané, Hugo Firmino, Miguel Rosa (Rodrigo Martins, 90), Sami (Dieguinho, 68) e Danilo Dias (Ronaldo Tavares, 46).Márcio Rosa, Gonçalo Maria, Ronaldo Tavares, Helinho, Rodrigo Martins, Deng Liu e Dieguinho).Miguel Leal.Daniel Figueira, João Correia (Maga, 69), Tapsoba, Roman Correia (Dénis Martins, 55), David Sualehe, Phete, Rosier, Al Musrati, Mimito, Aziz e Hélder Ferreira (Bence Biró, 73).Tiago Martins, Dénis Martins, Tiago Castro, Elias, Maga, Bence Biró e Gabriel Justino).Alexandre Costa.Iancu Vasilica (AF Vila Real).cartão amarelo para Sorri Mané (57).cerca de 150 espetadores.