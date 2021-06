Cova da Piedade vai jogar na Malveira

O Cova da Piedade vai utilizar o Estádio das Seixas, na Malveira, para os jogos da Liga 3 na condição de visitado. Segundo as informações recolhidas por Record, Kuong Chun Long, investidor da SAD piedense, pondera adquirir os direitos do Atlético Clube da Malveira com o objetivo de participar no campeonato com o nome do clube liderado por Nelson Alves.