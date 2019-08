Cova da Piedade vai receber o Feirense no Estádio José Martins Vieira

O jogo entre Cova da Piedade e Feirense, da segunda jornada da 2.ª Liga, irá realizar-se no Estádio José Martins Vieira, de acordo com um comunicado publicado esta quarta-feira pelo clube da margem sul do Tejo.





As equipas da SAD estavam impedidas de utilizar as instalações do clube desde o dia 8 de julho, mas o novo protocolo assinado no início desta madrugada viabiliza a utilização do estádio por parte das equipas principal e sub-23 dos piedenses durante a época 2019/2020.O clube da margem sul do Tejo refere, ainda, que o acordo visa unicamente "sanar as divergências relativas ao contrato de utilização do estádio" e promete continuar a desenvolver "todos os esforços para resolver as demais questões pendentes entre clube e SAD".