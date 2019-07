Cova da Piedade vence Loures antes do arranque oficial da época

O Cova da Piedade venceu esta quarta-feira o Loures por 1-0, em Rio Maior, no último encontro de preparação da equipa da 2.ª Liga antes do arranque oficial da época 2019/20.

Um golo de Sami, na segunda parte, foi suficiente para o conjunto da margem sul do Tejo bater o adversário que irá disputar a Série D do Campeonato de Portugal na próxima época.

O avançado luso-guineense destacou-se na pré-temporada, com quatro golos apontados nos seis encontros de preparação do clube: marcou ao Birmingham (1-1), Vitória de Setúbal (2-2), Nacional (2-1) e Loures (1-0), ficando em branco nas derrotas frente ao Académico de Viseu (1-0) e seleção de Portugal de sub-19 (2-1).

Os piedenses entram oficialmente em ação no domingo, às 16 horas, com uma visita ao terreno do Leixões, a contar para a primeira eliminatória da Taça da Liga.

Plantel provisório do Cova da Piedade para 2019/20:

-Guarda-redes: Moreira, Tony Batista (ex-Leixões), Rui Sacramento (ex-AD Oliveirense) e Márcio Rosa.

-Defesas: Alex Kakuba (ex-Lori, Arm), Marcão (ex-Ypiranga, Bra), Lima Pereira (ex-Eastern, HK), Zézinho (ex-Benfica de Castelo Branco), Celso Raposo (ex-Praiense), Yan Victor e Allef Nunes.

-Médios: Sérgio Marakis (ex-Nacional), Robson (ex-Eastern, HK), Thabo Cele, Boubakary Diarra, André Carvalhas e Chico Chen.

-Avançados: Edinho (ex-Feirense), Vitinho (ex-Vizela), Femi Balogun (ex-Académica), Gustavo Souza (ex-Sporting de Espinho), Sami, Rodrigo Martins, e Liu.

Saíram: Anacoura, Evaldo, Pereirinha, Rafael Amorim, Willyan Rocha (Portimonense), Pedro Coronas (Penafiel), Miguel Rosa, Sori Mané (Moreirense), Ronaldo Tavares (Sporting), Hugo Firmino (Cluj, Rom), Danilo Dias (Berço SC), Ballack (Real SC), Stanley (Varzim), Dieguinho (Belenenses) e Gonçalo Maria (Loures).