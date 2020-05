Despromoção do Cova da Piedade é "demasiado penalizadora" segundo AF Setúbal

A decisão de despromover o Cova da Piedade ao Campeonato de Portugal é "demasiado penalizadora" e a Associação de Futebol de Setúbal está solidária com a SAD piedense, sua afiliada, disse este sábado o presidente daquele organismo distrital, Francisco Cardoso.

A Liga de clubes decidiu, na terça-feira, despromover ao escalão inferior o clube da margem sul do Tejo e o Casa Pia, que ocupavam as últimas duas posições da 2.ª Liga no momento da interrupção do campeonato, decisão à qual a AF Setúbal reagiu no dia seguinte, através de um comunicado, e que o seu presidente sublinha que "não faz sentido".

"Nunca conjuntura como esta, que estamos a atravessar, de uma crise de saúde psicológica, desportiva e financeira, deviam ter analisado outra solução. É o único campeonato do país onde há descidas", lembrou Francisco Cardoso em declarações à agência Lusa.

Sem querer revelar o teor das "reflexões compartilhadas institucionalmente" com os dirigentes piedenses, Cardoso admitiu que estes têm conhecimento da posição do organismo que lidera e estão autorizados a "alegar a informação toda" de que dispõem da parte da AF Setúbal, que teria "decidido de outra forma" se fosse chamada a fazê-lo.

Quanto às possibilidades de uma inversão da decisão da Liga, remeteu a questão para "as pessoas que decidem", uma vez que "só quem decide é que pode falar disso".

"Vamos ver se o campeonato da I Liga chega ao fim. Se não chegar, vai haver descidas também? É uma pergunta que fica para fazerem a essas pessoas", concluiu o presidente da associação setubalense.

A direção da Liga anunciou na terça-feira ter "fixado" a despromoção de Casa Pia e Cova da Piedade ao Campeonato de Portugal, devido à impossibilidade de concluir o campeonato, suspenso por tempo indeterminado em 12 de março.

Nessa altura, após 24 jornadas, o Cova da Piedade ocupava o 17.º e penúltimo lugar, com 17 pontos, e o Casa Pia estava no 18.º e último lugar, com 11 pontos. O Vilafranquense é a primeira equipa a salvo da despromoção, com 24.

No plano de desconfinamento, devido à pandemia de covid-19, o Governo definiu que a Liga NOS e a final da Taça de Portugal vão poder ser disputados, permitindo também desportos individuais ao ar livre, excluindo a continuidade da 2.ª Liga.